المخلفات الصلبة كنز لا ينتهى.. اصنعى زينة رأس السنة من اغطية الكولا والقهوة

كتبت منال العيسوى

عالم المخلفات الصلبة عالم لا ينتهى، وخامات طبيعية تحاكى البيئة، والقاؤها في القمامة يزيد من تكلفة التخلص منها، في المقابل تقديمين على شراء منتجات شبيهة بارقام كبيرة، ماذا لو صنعتى بنفسك بعض أدوات الزينة من المخلفات المحيطة بك وتلقيها في سلة القمامة، حوليها لقيمة مضافة، واجعليها تأخذ طابعك الشخصر والابداعى.

لن يتبقى سوى أيام على ليلة رأس السنة، وهى ليلة يحتفل بيها الكثيرون، فماذا لو جعلتى بعض القطع الديكورية في منزلك في هذه الليلة من صنع يدك.

اغطية زجاجات الحاجة الساقعة، وبرطمنات القهوة، والعسل الأبيض والصلصة، والملاعق البلاستيك، والزجاجات الفارغة تعد احد أنواع المخلفات الصلبة ، بقليل من القماش والخيوط واللصق ، يمكنك عمل دلايات ذات أصوات تضعيها خلف باب منزلك، كما يمكنك صنع بعض الاباجورات من البرطمنات بإضافة بعض الديكور عليها ووضع الشمع المضىء بداخلها.

يمكنك أيضا طى اغطية الكولا بعد فردها وتشبيكها بطريقة التعشيق لتصنيعى منها قطع ديكورية مميزة لتضفى على منزلك بعض الروح العتيقة، فما اجمل القطع الديكورية التي تصنيعها بيدك، وما اجمله إحساس يسيطر عليك حين تقدمين على فكرة وتنهيها ويسألك المترددين على منزلك من اين اشتريتيها، فتجيبى بفخر وسعادة من صنع يدى.

إعادة تدوير مخلفات المطبخ من المواد الصلبة، ليست فقط تنمى الروح الإبداعية لديك وانما تساعد الدولة على توفير ملايين الجنيهات في التخلص من هذه المخلفات، إضافة لتحويل منزلك لمنزل صديق للبيئة.