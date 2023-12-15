رفع 1600 طن قمامة و1500 طن من ناتج تطهير خلال حملة مكبرة للنظافة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبنطاق مركزي أجا وطلخا، بمعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رؤساء أحياء شرق وغرب، ومراكز المنصورة، وأجا وطلخا.

وأوضح "مختار"، أنه تم رفع 1600طن قمامه بلدية و1500 طن ناتج تطهير و50 طن أتربة و100 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية ونطاق مركزي أجا وطلخا، بمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل والوحدات المحلية المشاركة.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة، والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة المشار اليها حيث تم المرور على جميع القطاعات بجميع المناطق بالمنطقة المركزية وبنطاق مركزي أجا وطلخا.

وقال رئيس جهاز النظافة، إن أعمال الحملة تضمنت تم رفع كفاءه النظافة العامة بقرية كفر الشرقاوه. حيث تم رفع القمامة و تقليم أشجار مدخل محطة الصرف الصحي ورفع الاشغالات من الشارع الرئيسي ودهانات سور محطة الصرف الصحي، كما شملت الأعمال رفع ناتج التطهير من علي جانبي الطريق.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.