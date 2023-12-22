البالونات الطائرة بالأقصر تحلق فى سماء البر الغربى بـ24 رحلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر فى البر الغربى محافظة الأقصر اليوم الجمعة، تحليق 24 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر 600 سائح من حول العالم، للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء، وذلك بمتابعة وإشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

وفى كل صباح تشهد مدينة القرنة غرب الأقصر، تحليق الرحلات بصورة طبيعية فى تلك الأيام وتعتبر مغامرة لها طابع خاص وعشق كبير فى قلوب ملايين السياح من حول العالم، فهي تنطلق من غرب محافظة الأقصر بصورة يومية.

ويحلق سياح العالم فى الرحلات على إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، وتضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر.



البالون الطائر سحر يجذب قلوب العالم



البالونات الطائرة بالأقصر تحلق فى سماء البر الغربى



البالونات الطائرة تشرق مع الشمس بالصعيد



البالون الطائر سحر يجذب قلوب العالم