افتتاح 3 مساجد بتكلفة 35 مليون و23 ألف جنيه ومقرأتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح 3 مساجد بمراكز بيلا والرياض، بتكلفة إجمالية 35 مليون و23 ألف جنيه، إضافة لقافلة دعوية بدسوق، ومقرأتين، بتوجيهات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيهخ، أنه جرى افتتاح 3 مساجد، مسجد أبو سعيد الكبير بإدارة الرياض شرق، على مساحة 1650 متر، بتكلفة 15 مليون جنيه، بمشاركة وزارة الأوقاف والأهالي، ومسجد أبو العمايم بقرية أبو العمايم ببيلا، على مساحة 340 متر، بتكلفة 4 ملايين و23 ألف جنيه، بالجهود الذاتية، ومسجد بشلا الكبير بمركز الرياض، إدارة الرياض غرب، على مساحة 1845 مترـ، بتكلفة 16 مليون جنيه جهود ذاتية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وعضو مجلس النواب، علي أبو أحمد، ووائل عبد الرؤوف، نائب رئيس مدينة الرياض، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ سعد حسن الزيات، مدير إدارة أوقاف دسوق بحري، والشيخ عاطف محمود هنداوي، إمام خطيب بمسجد النور-شباس الملح، والشيخ عبد الفتاح عبد الحليم الدخاخنى، إمام وخطيب بمسجد أبو بكر الصديق بشباس الملح، والشيخ محمد أحمد مسعود سالم، إمام وخطيب بمسجد عثمان بن عفان بشباس الملح، والشيخ سعد عبد المجيد شعيبة، إمام وخطيب بمسجد التقوى بشباس الملح، والشيخ محمد عبد الله كريت، إمام وخطيب بمسجد العمري بشباس الملح، والشيخ عادل عبد المطلب مبارك، إمام وخطيب بمسجد الغربي بشباس الملح، والشيخ عبد السلام سعد دحروج إمام وخطيب بمسجد إبراهيم مبارك بشباس الملح، والشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة بيلا، وأحمد عبدالعزيز، وسالم أبو شعير، مدير اعلام، والاعلاميين إبراهيم فضل زيدان، وخيري الكومي، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف، وجماهير غفيرة من رواد هذه المساجد الكرام.

وأضاف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أن مركز دسوق شهد قافلة دعوية، ومقرأة القرآن الكريم للائمة بمسجد المحيص بشباس الملح، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد المحيص بشباس الملح، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الغفران، بشباس الملح، إضافة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين.

وأدى الخطبة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة وكانت تحت عنوان ( نداءات القرأن الكريم للمؤمنين )، مؤكداً أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



مقرأة للأئمة بمسجد بدسوق



جتانب من أهالي قرية بشلة



القافلة الدعوية بمساجد دجسوق



جانب من الأئمة بالمسجد