اليوم السابع
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مواعيد امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:38 ص
مواعيد امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي بكفر الشيخ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تستعد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م.

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

 ويوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء، الموافق 9 يناير المقبل، يؤدي الطلاب مادتي اللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق، 10 يناير المقبل،  امتحان مادتي الرياضيات وict.

 

 







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