اعترافات المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى: استهدفنا راغبى تغير العملة

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهمون بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي باعترافات تفصيلية، حيث تبين أنهم خصصوا نشاطهم فى الاتجار فى النقد الأجنبى لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، متخذين من محافظة القاهرة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، موضحين أنهم تمكنوا من خلال تروجهم للعملات من جنى مبالغ مالية كبيرة خلال فترة فصيرة.

وأضاف المتهمون الثلاثة خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهم، أنهم قاموا بجمع كمية كبيرة من العملات الأجنبية مختلفة الأنواع، موضحين أنهم استهدفوا راغبى استبدال العمله بسعر أعلى من سعر السوق المصرفى الذى قرره البنك المركزى، موضحين أنهم تحصلوا على تلك العملات من المترددين على مكاتب الصرافة راغبى تحويل العملات الأجنبية، وأنهم قاموا بإقناعهم بتغيير العملات وبأى مبالغ يريدونها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن 3 أشخاص، كونواا تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في جمع واحراز كميات كبيرة من العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها خراج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهم اتخذوا من منطقة مصر الجديدة مكانا لهم لمزاولة نشاطه الأثم.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها فى معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.