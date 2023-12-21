وزارة الصحة: إصدار شهادات الميلاد وتصاريح الدفن المميكنة مجانا لأول مرة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن استخراج شهادات الميلاد، وكذلك تصاريح الدفن المميكنة من مكاتب الصحة يتم مجانا لأول مرة.

وكان الدكتور أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه تم رقمنة 4 آلاف و667 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لإصدار شهادات الميلاد والوفيات بالباركود، ليصبح التسجيل بداخل هذة المكاتب إلكترونيا لحالات المواليد والوفيات.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه على جميع المواطنين التوجه الفورى عند وجود مواليد لمكاتب الصحة لتسجيل مواليدهم، وكذلك فى حالة الوفيات يتم الإسراع فى استخراج تصريح الدفن والتأكد من التسجيل الإلكترونى الدقيق لذلك.

وأوضح أن التسجيل الإلكترونى يتم داخل مكاتب الصحة وليس خارجها، وتابع: "نستهدف التسهيل على المواطنين بشكل كبير، وذلك لحوكمة عمليات تسجيل المواليد والوفيات".