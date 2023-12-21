واشنطن بوست: مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة قرار بشأن الحرب فى غزة

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نشرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن مجلس الأمن الدولى سيجتمع اليوم الخميس بعد تأجيل عدة جلسات لإعلان قرار بشأن الحرب فى غزة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم أن مجلس الأمن سيناقش قرارا يدعو إلى وقف القتال فى غزة بعد تأجيل التصويت على القرار ثلاث مرات حتى الآن.



كما أشارت /واشنطن بوست/ إلى أن القوى العالمية اتفقت الليلة الماضية على تأجيل التصويت لصقل اللغة المستخدمة فى نص القرار حتى لا يتسنى للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.



وقال دبلوماسيون مطلعون على الأمر إن النص المتنازع عليه يتعلق بدعوة لوقف الأعمال العدائية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تسليم المساعدات.



من جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن عدم تمرير القرار سيكون بمثابة "ازدواج للمعايير" فى تطبيق القانون الدولي.



ومن جهته قال مسؤول أمريكي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الحساسة، إن البيت الأبيض والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد متحالفان فى البحث عن حل "بحيث لا نستخدم حق النقض".



يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت خلال هذا الشهر حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف فورى لإطلاق النار للأغراض الإنسانية فى غزة. وكانت أيضا من بين عدد قليل من البلدان التى صوتت ضد قرار مماثل اتخذ مؤخرا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة.