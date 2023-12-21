معارض المشغولات اليدوية بأسوان تدعم للمرأة وتبرز ثقافة وتاريخ المحافظة

أسوان- صلاح المسن

تساند الدولة المصرية وتدعم الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها محافظة أسوان، بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، حيث يتم التكليف بمشاركة العارضين من محافظة أسوان فى كافة المهرجانات والملتقيات لتسويق المنتجات البيئية، وأيضاً المشغولات اليدوية ذات الجودة الجمالية الراقية لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب .

ويساهم ذلك فى تحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية للمرأة، وتشمل المشغولات أعمال النول والكورشيه والتطريز والعرجون والريزن، بالإضافة إلى أعمال الرسم على القماش، وإنتاج الشنط الخوص والستائر والإكسسوارات وغيرها من المنتجات والمشغولات اليدوية التى تستفيد من خامات البيئية الأسوانية المتميزة.بالإضافة إلى المشغولات اليدوية بإستخدام جريد النخل وخامات البيئة ، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز ، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى .

كما تنظم نوادي المرأة بمديرية الصحة بأسوان معارض المشغولات اليدوية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مع استمرار الجهود وتفعيل بروتكولات التعاون المبرمة للتوسع في تنظيم المعارض والملتقيات المتخصصة التى تهدف إلى دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها محافظة أسوان، بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دورها في إيجاد الفرص المناسبة لتحقيق الترويج والتسويق الجيد وتشجيع المرأة والشباب لإستثمار مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية في إنتاج المزيد من الأعمال والمشغولات الحرفية المميزة ، وتشمل عدد من الأقسام والمنتجات المتنوعة ومنها الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية بإستخدام جريد النخل وخامات البيئة ، فضلاً عن الحلى والإكسسوارات ومنتجات الخرز، وغيرها من المنتجات الحرفية والبيئية الأخرى .

وكما تفقد منذ أيام قليلة وفد دبلوماسي يمثل الملحقيات التجارية لدول الإتحاد الاوربي بالقاهرة، أثناء زيارتهم لأسوان، معرض للمشغولات اليدوية، حيث تفقد الوفد نحو 14 ملحق تجاري أوربي معرض للمشغولات اليدوية والتراثية.

وكانت قد شاركت محافظة أسوان مؤخرا، فى إفتتاح فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور بمحافظة الوادى الجديد ممثلة بوفد منصة أيادى مصر بمحافظة أسوان ،حيث شاركت كل من جمعية بنت النيل، والجمعية التعاونية الإنتاجية للحرف اليدوية ، واشتمل الملتقي على معرض وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من جميع أنحاء دول العالم ، ويعد فرصة تسويقية كبيرة فى هذا المجال الهام .

وكما شهدت فعاليات الملتقى تكريم 5 محافظات من بينها محافظة أسوان، ومنحها مبلغ 5 آلاف جنيه تقديراً على المشاركة المتميزة بمشغولات يدوية ومنتجات بيئة راقية تعبر عن التراث الأسوانى الأصيل.

كما شاركت محافظة أسوان بوفد من العارضات يضم 16 من سيدات المحافظة المتخصصين فى إنتاج المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات البيئة فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية 2023، بمحافظة الأقصر فقد تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية ، وذلك فى ظل الدعم الكبير للمرأة الأسوانية فى جميع المجالات، وخاصة المجال الإقتصادى لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر .



جانب من المعرض



جانب من المعرض



جانب من المعرض



جانب من المعرض