ماذا يحدث لجسمك لو اتبعت نظاما غذائيا نباتيا لمدة شهر؟

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يكون قرار اتباع نظام غذائي خالٍ من اللحوم بمثابة الدخول إلى عالم غير معروف من الناحية الصحية، ولكن هل تساءلت ماذا سيحدث إذا اعتمدت على نظام غذائى نباتى لمدة شهر.