عضو لجنة الدفاع عن الأراضى الفلسطينية: الغرب يكيل بمكيالين وإسرائيل لم ولن تحقق إنجازا

كتب أحمد عرفة

قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ الغرب يكيل بمكيالين وإسرائيل لم ولن تحقق إنجاز، مشددًا على أن الاحتلال يشن عدوانه على الفلسطينيين من أجل تصفية الوجود العربي الفلسطيني بشكل كامل.

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آلاء شتا عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما نتحدث عن غزة، فإنّ لها خصوصية في هذه الحرب، إذ يري الاحتلال إنهاء القضية الفلسطينية بشكل تام، ويقوم بطرد وتهجير الفلسطينيين ولا يأبه بعدد القتلى والجرحى وكل ما يقوم به من مجازر".

وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: "الاحتلال يهدم البنية التحتية والمنازل وكل الخدمات في قطاع غزة، وسينتقل بعد ذلك إلى الضفة الغربية والقدس، رغم أنه بدأ في عدوانه هناك في ظل اتباع وسائل وأساليب مختلفة للتطهير العرقي وتصفية الوجود وتغيير الهوية والمشهد العام في فلسطين لأنه أمن العقوبة من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي لا يعمل على إيقاف هذه المجازر وكأن الدم الفلسطيني لا قيمة له".