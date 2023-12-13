مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

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طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير إبراهيم خريشة،بضرورة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مخالفة للقانون الدولي.



وقال السفير خريشة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء،"إننا نريد اتخاذ خطوات عملية من أجل وقف كل هذا العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".



وأضاف "هناك دول غربية تطالب بضرورة وقف إطلاق نار دائم وهذا يعد مهما للغاية.. ونحن نريد البناء على ذلك حتى الوصول إلى قناعة دولية تضغط على أمريكا بضرورة تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن ملزم بوقف إطلاق النار ووقف شلالات في غزة".