ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر إجرامية فى أسيوط

فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بـ المواد المخدرة و الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة".
وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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