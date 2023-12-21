اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر إجرامية فى أسيوط

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:53 م
ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر إجرامية فى أسيوط المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بـ المواد المخدرة و الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة".
 
وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وعُثر على (14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2ميزان حساس - سلاح أبيض "خنجر" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.






عناصر اجرامية

حوادث

مقتل عناصر اجرامية

اسيوط

اليوم السابع بلس

حوادث اليوم

حوادث اسيوط

الامن المصري

الشرطه المصريه

محافظه اسيوط

اخبار محافظه اسيوط

اسيوط اليوم

اخبار اسيوط اليوم

الصعيد

صعيد مصر

جنوب مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة