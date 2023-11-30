اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:40 م
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ضبط المتهم بقتل شخص فى أسيوط بسبب خلافات بينهما

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:41 م
ضبط المتهم بقتل شخص فى أسيوط بسبب خلافات بينهما متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بذات العنوان) بها عيار نارى بالجسم. 
 
بالفحص وبسؤال شقيق المتوفى اتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
 
 






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