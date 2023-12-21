"رياضة الشرقية" تتابع دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية تتابع فعاليات نهائى دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية فى خماسى كرة اليد وتنس الطاولة بمحافظة الشرقية تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"، للمرحلة السنية من 13 حتى 17 سنة.

ويأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الدوري هو برنامج تدريبي ورياضي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، ويتم تنظيم دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية كجزء من هذا البرنامج ، هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة من حيث عدد المشاركين فى الدورى وصل إلى 1200 لاعب ولاعبه بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية ، والحاصلين على المركز الأول والثانى ، يمثلان محافظة الشرقية فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للقائمين على تنفيذ الدورى بوزارة الشباب والرياضة ، والإدارة العامة للرياضة مديرية الشباب والرياضة .

وأوضح أن هدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب ، ويشارك في الدوري الأندية الصغيرة المحلية والفرق التي تم تشكيلها من قبل الشباب المهتمين بالرياضة. ويتم تنظيم المباريات في الساحات الشعبية والملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في الحي.

وأوضح عبد العظيم أن التصفيات الأولية للدورى تنفذ على 18 إدارة فرعية داخل المحافظة للاستفادة من أكبر عدد مشاركين بالمحافظة وتم توزيعهم على على مجموعات فى الادوار التمهيدية ويتم المنافسة بنظام الدورى من دور واحد لمدة 6 أشهر وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية ، يتم توفير الأدوات الرياضية اللازمة للفرق المشاركة، ويتم توفير الحكام. كما يتم توفير الدعم اللوجستي اللازم لتنظيم المباريات وإدارتها .

ويتم تنظيم دوري الأندية الصغيرة هذا العام بشكل دوري، ومن ثم خروج المغلوب حيث يتم إجراء مباريات في مواعيد محددة بترتيب منتظم. وتنظم المباريات بطريقة تشجيعية ومشجعة، ويتم تشجيع الشباب على المشاركة بروح رياضية وبأسلوب صحي.

وأشار وكيل الوزارة أن نهائيات كرة اليد على مستوى المحافظة أقيمت بين فريقي حى تل حوين وحى ميت يزيد وانتهت بفوز حى تل حوين بالمركز الأول وحى ميت يزيد المركز الثاني بنتيجة 10/12 ، وكذلك نهائي تنس الطاولة بنين بين حى الصنافين وحى المشاعله وانتهت بفوز لاعب حى الصنافين بالمركز الأول وحصل لاعب حى المشاعله على المركز الثاني ، وكذلك نهائي تنس الطاولة بنات بين حى الساحة وحى كفر حنا وانتهت بفوز لاعبة حى كفر حنا بالمركز الاول ولاعبة حى الساحة بالمركز الثانى والتى أقيمت بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد وشهدت المباريات منافسات قوية بين جميع اللاعبين.