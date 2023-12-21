رفع الإشغالات بميدان عرابى فى الزقازيق ورصف شارع المشير

الشرقية - إيمان مهنى

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، برئاسة مركز و مدينة الزقازيق وحي أول وشرطة المرافق منذ الصباح الباكر بميدان عرابى بمدينة الزقازيق لرفع أي إشغالات مخالفة بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتكثف الأجهزة التنفيذية جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

في سياق متصل، قال شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع القومية بطول 450 متر تقريبا ومتوسط العرض 18 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه لإعادة الوجه الحضاري والجمالى لشوارع المنطقة.

يأتي هذا في إطار خطة التطوير التي تشهدها منطقة القومية (شارع المشير احمد اسماعيل وميدان القومية وشارع القومية وامتداده وشارع الأمن الغذائي ) بتكلفة 5 مليون بطرح واشراف وتنفيذ مديرية الطرق بالشرقية وبالتنسيق مع حي ثان الزقازيق.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.