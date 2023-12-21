اليوم السابع
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حملة بيطرية بساقلته سوهاج تضبط مصنعات لحوم غير صالحة.. صور

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:26 م
حملة بيطرية بساقلته سوهاج تضبط مصنعات لحوم غير صالحة.. صور فحص محلات السلع
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على المجازر ومحلات بيع اللحوم والأسماك ومحلات بيع الأغذية بإدارة ساقلته شرقى سوهاج، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط مصنعات للحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى، صرح بذلك الدكتور أحمد حمدى مدير عام البيطرى بسوهاج.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن الحملة جاءت من أجل ضبط الاسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والتي جاءت الحملة برئاسة الدكتور رجب عبداللاه مدكور طبيب قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بإدارة ساقلته البيطرية بالتعاون مع ادارة حماية المستهلك ومباحث التموين ومجلس المدينة والصحة ومركز شرطة ساقلتة، بعمل حملة علي محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت في مدينة ساقلته، وتم ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح حمدى، أن الحملة جاءت بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الاراضي واللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبرعاية اللواء الفقي محافظ سوهاج .

فحص الأسماك بساقلته
فحص الأسماك بساقلته

 

فحص اللحوم المعروضه_1
فحص اللحوم المعروضه_1

 

فحص اللحوم بالمحلات
فحص اللحوم بالمحلات

 

فحص محلات السلع
فحص محلات السلع

 

متابعة سوق الاسماك بساقلته
متابعة سوق الاسماك بساقلته

 







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مديرية الطب البيطرى بسوهاج




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