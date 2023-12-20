الطب البيطرى: تحصين 103 آلاف و929 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

كتبت أسماء نصار

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من تحصين 103 آلاف و929 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.