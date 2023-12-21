تنطلق 10 يناير.. جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى بمحافظة القليوبية للفصل الدراسى الأول، الصباحية أو المسائية وفق المتاح لكل مدرسة، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 10 يناير المقبل وتستمر حتى 15 من نفس الشهر ويسبقها امتحانات المواد العملية.

وكشفت مدير تعليم القليوبية، أن امتحانات الفترة الصباحية بمدارس التعليم العام والرياضى والرسمى للغات للفصل الدراسى الأول، تنطلق فى الساعة 8 صباح، كما أن جدول امتحانات الفترة المسائية للفصل الدراسى الأول بنفس ترتيب مواد جدول الفترة الصباحية على أن تبدأ الامتحانات فى الساعة الواحدة ظهرا، ويتم تحديد إجراء الامتحانات فى الفترة الصباحية أو المسائية وفق كل مدرسة وظروفها مع إخطار الإدارة التعليمية.

وجاء الجدول على النحو التالي:

- الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة العربية والإملاء والخط لمدة ساعتين ونصف / الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الخميس 11 يناير 2024: الهندسة لمدة ساعتان / التربية الفنية لمدة ساعتان.

- السبت 13 يناير 2024: اللغة الأجنبية لمدة ساعتان / الجبر والإحصاء لمدة ساعتان.

- الأحد 14 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان / تربية رياضية نظرى لطلاب مدارس التربية الرياضية لمدة ساعة.

- الاثنين 15 يناير 2024: العلوم لمدة ساعتان / التربية الدينية ساعة ونصف.

وتابعت وكيل وزارة التعليم، أن جدول امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى بالقليوبية للمواد العملية فى الفصل الدراسى الأول سيبدأ فى الثامنة والنصف صباحًا كما يلي:

- الثلاثاء 2 يناير 2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والتربية الرياضية العملية للمدارس الرياضية، حيث سيتم تخصيص 15 دقيقة لكل طالب لأداء الامتحان.

- الأربعاء 3 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى للمدارس اللغوية الخاصة والرسمية لمدة ساعتين، واللغة الأجنبية الثانية للمدارس اللغوية الخاصة والرسمية وفقًا للضوابط المحددة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس.



جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية الفترة الصباحية



جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية الفترة المسائية_1