تعيين شخص للرد على تليفونات الملك تشارلز براتب 26 ألف إسترلينى سنويا

كتب إيهاب محمد

أعلن الملك تشارلز عن تعيين مشغل هاتف براتب قدره 26000 جنيه إسترليني سنويًا - وسيساعد في الرد على 4000 مكالمة كل أسبوع.

سيكون مقر الدور الدائم في قصر باكنجهام، في لندن، وتتضمن 38 ساعة عمل أسبوعيًا، وسيساعدون في الرد على 4000 مكالمة هاتفية تأتي كل أسبوع - أو 208000 مكالمة سنويًا - إلى المقر الملكي.



طلب الوظيفة

عندما تم الإعلان عن نفس الوظيفة في عام 2016 في عهد الملكة إليزابيث الثانية، كان الراتب 23000 جنيه إسترليني فقط. لكن عدد المكالمات الواردة كان مضاعفًا تقريبًا، 7000 مكالمة أسبوعيًا أو 364000 مكالمة سنويًا.

سيحتاج المتقدمون للوظيفة الجديدة إلى بعض الخبرة السابقة في العمل على لوحة التبديل أو الاستقبال.

سوف يحتاجون إلى مهارات الكمبيوتر الأساسية وأن يكونوا "متواصلين واثقين ومحترفين".

سيحتاج الطامحون إلى العمل إلى أن يكونوا قادرين على العمل في عطلات نهاية الأسبوع. يجب أن يكونوا مستعدين للرد على الهواتف بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً.

ومع ذلك، هناك مجموعة من الامتيازات بما في ذلك وجبات غداء مجانية أثناء العمل ونظام معاشات تقاعدية سخية بنسبة 15 في المائة. يُغلق باب التقديم للوظيفة الشاغرة في 2 يناير.

يقول إعلان الوظيفة: "إنها جزء من فريق مشغول في قلب المنظمة". إنه شعور بالإلهام لتقديم أعلى المعايير، كما أنه فخر لكونك جزءًا من فريق متخصص. هذا هو شعور العمل لدى العائلة المالكة.

اعتبارك مشغل الهاتف، ستنضم إلى عملية لوحة التبديل المزدحمة المسؤولة عن التعامل مع المكالمات إلى المساكن الملكية. مع ما يقرب من 4000 مكالمة كل أسبوع، ستنضم إلى فريق ديناميكي في قلب العائلة المالكة.