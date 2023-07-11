قصر باكنجهام يكشف حقيقة خرق بايدن للبروتوكول الملكي خلال لقاء تشارلز الثالث

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان الملك تشارلز الثالث لم يغضب من خرق الرئيس الأمريكي جو بايدن للبروتوكول الملكي خلال زيارة امس عندما ربت على ظهر الملك أثناء اجتماعهما في قلعة ويندسور.

استقبل الملك تشارلز الرئيس الأمريكي في قلعة وندسور امس الاثنين في أول اجتماع رسمي لهم منذ تتويج الحاكم البريطاني في مايو.

شهد الاجتماع أن تشارلز يحيي بايدن في سيارته بالخارج، وصافحا بعضهما ثم ذهب الرجلان الى منصة لمشاهده فرقة تعزف النشيد الوطني لكل بلد، وفي وقت لاحق خلال الاجتماع شوهد بايدن وهو يضع يده على ظهر الملك.

أثارت هذه اللفتة تكهنات بأن الرئيس الأمريكي انتهك البروتوكول الملكي ، حيث حذر خبراء البروتوكول سابقًا من بدء الاتصال الجسدي الشخصي مع أحد أفراد العائلة المالكة ما لم يفعلوا ذلك أولاً.

ومع ذلك ، ورد أن الملك لم يمانع في انتهاك بايدن المزعوم للبروتوكول ، حيث أخبر مصدر في قصر باكنجهام اشخاص أن الملك تشارلز كان "مرتاحًا تمامًا" لهذه الإيماءة.

وقال المصدر "يا له من رمز رائع للدفء والمودة كان بين الأفراد ودولهم"، وأضاف في تصريح لشبكة سي إن إن: "خلافا لبعض التقارير ، هذا ، في الواقع ، البروتوكول الصحيح".

كما ورد أن مصدر القصر نفى أن يكون بايدن خرق البروتوكول مرة أخرى عندما سار أمام الملك أثناء تفتيش حرس الشرف، حدث الامر عندما سار الرئيس والملك بجانب الحرس في أراضي قلعة وندسور ، وشوهد بايدن يسير على بعد أقدام قليلة أمام الملك وفي مرحلة ما ، بدا أن الحاكم البريطاني يحرك الرئيس عندما توقف بايدن للتحدث مع أحد رجال الحرس.

ومع ذلك ، وفقًا لمصدر القصر ، لم يكن بايدن مخطئًا أيضًا في السير أمام الملك، فيما يتعلق بكيفية الترحيب بأفراد العائلة المالكة ، يشير الموقع الرسمي للعائلة المالكة إلى أنه لا توجد قواعد سلوك إلزامية عند مقابلة الملك أو أي فرد من أفراد العائلة المالكة ، ولكن الكثير من الأشخاص يرغبون في مراعاة الأشكال التقليدية.