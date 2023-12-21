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الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:58 ص
الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1 الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عن 4 طرق مهمة للوقاية من المتحور الجديد لكورونا JN.1 والتى تضمنت..
 
1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.
 
2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح.
 
3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
 
4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.
 
5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.
 
6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا.
 
7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.
 
8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.






الصحة

كورونا

متحور كورونا الجديد



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