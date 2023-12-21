وزارة الصحة: البرتوكول المحدث صالح لعلاج الإصابة بمتحور كورونا الجديد

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ب وزارة الصحة والسكان إن المتحورات الجديدة لكورونا لا تختلف كثيرا عن المتحورات السابقة وطبيعة الفيروسات التحور الدائم لتتكيف مع الظروف الجديدة، مضيفا: لا داعى للقلق.. علينا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا للعدوى".

وقال الدكتور حسام حسنى، إن البرتوكول العلاجى المحدث صالح لعلاج المتحور الجديد لكورونا JN.1 ولا يوجد به مشكلة نهائيا ويساعد إلى حد كبير على التعافى ، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح.

مشيرا إلي أن مستشفيات الصدر بالجمهورية تعمل بأحدث برتوكول علاجى لعلاج الامراض التنفسية بالمجان.

وأوضح أن قطاعات الوزارة جميعها مستعدة لأى طوارئ، مؤكدا أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تنسق فيما بينها على أعلى المستويات للتعرف على المستجدات المختلفة بشأن فيروس كورونا.