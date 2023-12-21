كيف يدخل الفيروس المخلوى إلى الجسم؟ الصحة تكشف التفاصيل

أكد الدكتور حسام حسني، أن الفيروس المخلوى التنفسى هو فيروس يصيب الرئتين والجهاز التنفسى ويسبب أعراضًا شبيهة بالزكام، وهو شائعٌ للغاية فى معظم الأطفال، الذين يحتمل إصابتهم به قبل بلوغهم العامين، بالإضافة إلى شيوع إصابة البالغين به، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.
وتابع الدكتور حسام حسني: "الفيروس المخلوى التنفسى هو فيروس شائع يسبب عادةً أعراضًا خفيفة، تشبه أعراض البرد، ويتعافى معظم الأشخاص خلال أسبوع أو أسبوعين.
واستكمل: يدخل الفيروس المخلوى التنفسى إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم، وينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسى المصاب، ويمكن أن تنتقل العدوى للشخص البالغ أو الطفل عندما يعطس شخص مصاب بالفيروس المخلوى التنفسى أو يسعل بالقرب منك، كما يمكن أن ينتقل الفيروس للآخرين عبر الاتصال المباشر، مثل المصافحة.
وأضاف: "لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى بسبب التغير الدورى في خصائصه، لكن هناك علاجات يتم تقديمها للمصابين بالفيروس، مؤكداً أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيراً، ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.
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