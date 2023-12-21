السجن 3 سنوات لـ7 متهمين من من عناصر الإخوان أحرقوا ممتلكات عامة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد منير طاهر ، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم، بمعاقبة كل من " أ.ش.م" حضوريا ، وغيابيا ل" م.ا.م" و " م.ط.م" و " ص.ا.ب" و" ع.ع.م" و" م.ع.س" و" ف.ف.أ"، بالسجن لمدة 3 سنوات، والزامهم بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمة التلفيات محل الواقعة ومقدارها مائة وسبعة الف وثماثمانة جنيه، ومصادرة السيارة المضبوطه ،وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضي لها وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالانضمام الي جماعة إرهابية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14792 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام المتهمين حال استقلالهم سيارة محل الواقعة، قاموا بإلقاء زجاجات مشتعله علي سيارتين داخل الاستاد بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد سيارتين تابعين لقسم شرطة المركبات حال تواجدهم داخل ستاد الإسكندرية فؤجي بسيارة قاموا مستقليها وهم المتهمين " أ.ش.م" ، و" م.ا.م" و " م.ط.م" و " ص.ا.ب" و" ع.ع.م" و" ف.ف.أ" بالقاء زجاجات حارقة داخل الاستاد علي السيارات محل الواقعة ولاذوا بالفرار وتبين أن الحريق نشب نتيجة القاء عبوات زجاجية مشتعلة ( فتائل)،تحوي علي مادة البنزين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.
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