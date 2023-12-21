السجن 3 سنوات لـ7 متهمين من من عناصر الإخوان أحرقوا ممتلكات عامة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد منير طاهر ، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم، بمعاقبة كل من " أ.ش.م" حضوريا ، وغيابيا ل" م.ا.م" و " م.ط.م" و " ص.ا.ب" و" ع.ع.م" و" م.ع.س" و" ف.ف.أ"، بالسجن لمدة 3 سنوات، والزامهم بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمة التلفيات محل الواقعة ومقدارها مائة وسبعة الف وثماثمانة جنيه، ومصادرة السيارة المضبوطه ،وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المقضي لها وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالانضمام الي جماعة إرهابية.