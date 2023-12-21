استطلاع: 42% من الجمهوريين أكثر ميلا لدعم ترامب بعد تصريحات "ملوثى الدم"

كتبت: نهال أبو السعود

قال 42% من أعضاء الحزب الجمهورى المحتملين فى ولاية أيوا، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب بشأن المهاجرين الذين "يلوثون دماء البلاد" تجعلهم أكثر عرضة لدعمه، وفقًا لاستطلاع جديد.

سأل استطلاع أجرته شبكة ان بى سى نيوز أعضاء الحزب الجمهوري المحتملين عن التصريحات التي أدلى بها ترامب بما في ذلك الادعاء الأخير بأن المهاجرين يسممون دماء أمريكا الذى ادانته شخصيات مختلفة من كلا الحزبين وأدت الى مقارنات بين ترامب وهتلر.

وقال 28% من أعضاء الحزب الجمهوري المحتملين في ولاية ايوا إن تعليقات ترامب التي "تسمم الدم" جعلتهم أقل احتمالية لدعمه في المؤتمرات الحزبية وقال 29% ان هذه الملاحظات لا تهم عندما يتعلق الامر بدعمهم للرئيس السابق

ورفض ترامب تشبيهه بهتلر، الذي كتب في كتابه "كفاحي" أن اليهود يسممون الدم الألماني. وفي تجمع حاشد في ولاية أيوا يوم الثلاثاء، عكس ترامب تعليقاته الأخيرة حول "تسمم الدم" وحاول أن ينأى بنفسه عن هتلر، قائلا: "إنهم يدمرون دماء بلدنا. هذا ما يفعلونه. إنهم يدمرون بلادنا .. إنهم لم يعجبهم عندما قلت ذلك – ولم أقرأ قط كتاب كفاحي"

وتابع ترامب: "يمكن أن يكونوا أصحاء، وقد يكونوا غير صحيين للغاية، ويمكن أن يجلبوا الأمراض التي ستنتشر في بلدنا، لكنهم يجلبون الجريمة، ويأتون من جميع أنحاء العالم وهم يدمرون دماء بلادنا. إنهم يدمرون نسيج بلدنا".