يلوثون الدم الأمريكى.. حديث ترامب عن المهاجرين غير الشرعيين يثير الجدل

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهجوم بسبب تصريحه الأخير الذى قال فيه إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يلوثون الدم الأمريكي.

وقالت قناة CBS News إن ترامب، وخلال فعاليات انتخابية على مدار الأيام الماضية، جدد هجماته على المهاجرين بلهجة دفعت المعارضين لتشبيه اللغة التي يستخدمها بلغة الزعيم النازى ادولف هتلر.

وكان ترامب قد تحدث عن المهاجرين غير الشرعيين فى فعالية حضرها الآلاف يوم السبت الماضى فى ولاية نيوهامبشير، وهى إحدى ولايات التصويت المبكر فى السباق الجمهورى، وقال إنهم يسممون دم بلادنا، إنهم يأتونا إلى بلدنا من أفريقيا ومن آسيا ومن كافة أنحاء العالم.

وعلق عمار موسى، المتحدث باسم حملة بايدن وهاريس، وقال إن دونالد ترامب قدم قدوته، حيث تحدث كأدولف هتلر، وأشاد بكيم يونج أون، واقتباس من فلاديمير بوتين مع ترشحه للرئاسة بوعد أن يحكم كديكتاتور ويهدد الديمقراطية الأمريكية.

ولم يكن الديمقراطيون وحدهم من هاجموا ترامب لتصريحه، فردا على سؤال عما قاله ترامب، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتس، الذى ينافس ترامب على الترشيح الجمهورى فى سباق البيت الأبيض، إن اللهجة المستخدمة كانت خطأ تكتيكيا، لكنه لم يصل إلى حد إدانتها.

وقال ديسانتيس: لماذا نحن فى موقف نجرى فيه مثل هذه المناقشات بالأساس"؟.

من جانبه، قال كريس كريستى المترشح أيضا فى السباق الجمهورى: لا أعرف يمكن أن تأخذ شخصا مثلا هذا، وتقول إنه صالح لتولى رئاسة الولايات المتحدة.

وكان هناك نائبا واحدا على الأقل من الجمهوريين بالكونجرس من مؤيدى ترامب انتقد خطابه، وقال نائب تكساس: تونى جونزاليس إنه يعتقد أن المهاجرين هم شريان الحياة لأمريكا، ومن المهم أن يكون لديها مهاجرين.