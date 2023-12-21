وقالت مديرية إدارة الطوارئ فى المقاطعة -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إنه حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء، أدت الكارثة إلى إصابة 198 شخصا بجروح فى تشينغهاى، فيما لا يزال 12 آخرون فى عداد المفقودين كما تم تأكيد مقتل 113 شخصا فى قانسو حتى صباح أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال المركز الصينى لشبكات الزلازل إن الزلزال حدث في الساعة 11:59 منتصف ليل الاثنين الماضي وبلغ عمقه البؤري 10 كيلومترات وأن مركز الزلزال هو بلدة ليوقو، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.