ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين لـ 131 قتيلا و980 مصابا

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الصينية قولها إنه عثر في مقاطعة "قانسو" على 113 جثة بينما بلغ عدد المصابين 782 شخصا، وذلك حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 78 شخصا بالمنطقة.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن عدد القتلى في مقاطعة "تشينجهاي" بلغ 18 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد إلى 198 شخصا.

وقد تعرضت المنطقة إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب الصين أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه، كما دمرت أكثر من 150 ألف منزل ووقوع انهيارات أرضية وطينية.