أنشودة المجد فى مكتبة الإسكندرية.. غدا

الإسكندرية جاكلين منيرر

تقدم أوركسترا مكتبة الاسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي العمل الفني الضخم "أنشودة المجد" للمؤلف الألماني فيلكس مندلسون، وذلك في تمام السابعة مساء غد الجمعة، على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.

يشارك في الحفل كورال مكتبة الاسكندرية؛ تدريب دنيا أكرم وبمشاركة أكثر من 80 مغني ومغنية من مختلف الأعمار والجنسيات والخلفيات الثقافية ليقدموا هذا العمل لأول مرة في مدينة الإسكندرية. كما يشارك في الحفل أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية؛ تدريب شادي عبد السلام.

ويقوم بأدوار الغناء المنفرد سوبرانو مني رفلة، وسوبرانو دينا إسكندر، والتينور المصري المقيم في فرنسا جورج ونيس؛ والذي جاء خصيصًا للمشاركة في الحفل، وتنظيم ورشة عمل متخصصة للغناء الأوبرالي لشباب مكتبة الإسكندرية من دارسي هذا الفن المتميز.