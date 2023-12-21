مكتبة الإسكندرية تنظم حفل ختام مسابقة المراكز المجتمعية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة المراكز المجتمعية بعنوان (من سيربح المعلومة؟) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعيات المجتمع المدنى ، وذلك بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأجريت المسابقة بين مجموعة من المراكز المجتمعية متمثلة في ثماني فرق، حيث تستهدف الأطفال من سن 9 سنوات إلى 14 سنة في محاولة لإثراء المعلومات العامة لدى الأطفال والنشء. وقد تم إجراء التصفيات قبل النهائية آنفًا، واقتصر يوم الحفل على تصفيات المركزين الأول والثاني فقط، وتم توزيع شهادات تقدير ومجموعة من الهدايا المختلفة على المشاركين. كما قد تم تنظيم العديد من ورش العمل للطلاب المشاركين؛ والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة في المسابقة، كمهارات البحث، وتنظيم الوقت، وأهمية العمل الجماعي.

وتأتي تلك الفعالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.