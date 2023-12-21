أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023.. جرام الذهب يسجل 3 آلاف جنيه



أسعار الذهب الآن عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيها.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

تتحرك أسعار الذهب العالمي في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.