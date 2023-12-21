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أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023.. جرام الذهب يسجل 3 آلاف جنيه

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023.. جرام الذهب يسجل 3 آلاف جنيه ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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عادت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس إلي مستويات 3 آلاف جنيه للجرام من عيار 21 وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و24 و14 ارتفاعاً ملحوظاً فى التداولات الفورية خلال تعاملات الخميس 21 ديسمبر 2023.

أسعار الذهب الآن

عيار 24 يسجل 3429 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 3000 جنيه.
 
عيار 18 يسجل 2571 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

تتحرك أسعار الذهب العالمي في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير  الفني لجولد بيليون عند المستوى 2036 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2043 دولار للأونصة قبل أن ينهي جلسة الأمس منخفضاً بنسبة 0.4%.
 
حتى الآن يفشل سعر الذهب في اغلاق جلسة تداول يومية فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، لتظل منطقة المقاومة بين 2040 – 2050 دولار للأونصة هي العائق حالياً أمام أسعار الذهب والتي تدفعه إلى التذبذب في نطاق ضيق تحت هذه المنطقة، وهو الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع خلال الفترة القادمة.
 
 
 






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