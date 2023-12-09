يعزز المناعة ويحافظ على صحة العين..7 فوائد تجعلك تبدأ يومك بعصير الجزر

كتبت إيناس البنا

عصير الجزر يعزز المناعة بالإضافة إلى تقوية النظر وعدد كبير من الفوائد الأخرى للجسم، ما يؤكد أهميته خاصة فى فصل الشتاء.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يوفر عصير الجزر فى بداية يومك الكثير من الفوائد للجسم.

فوائد إضافة عصير الجزر إلى وجبة الإفطار



1. غني بمضادات الأكسدة

عصير الجزر هو مصدر قوي لمضادات الأكسدة، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في حماية الخلايا من التلف وتساهم في الصحة العامة.

2. يعزز المناعة

عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، ويوفر دفعة طبيعية لجهاز المناعة لديك، حيث يساعد نظام المناعة المعزز الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات بشكل أكثر فعالية.

3. يعزز صحة البشرة

البيتا كاروتين الموجود في عصير الجزر لا يحمي البشرة من الداخل فحسب، بل يمنحها توهجًا صحيًا أيضًا، يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم في تقليل عيوب البشرة وتعزيز بشرة أكثر إشراقًا.

4. يدعم صحة العين

يشتهر الجزر بدوره في صحة العين، يتم تحويل المستويات العالية من البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم، وهو ضروري للحفاظ على رؤية جيدة ومنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

5. يساعد على الهضم

يحتوي عصير الجزر على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، فهو يساعد على منع الإمساك ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة، مما يضمن أن الجهاز الهضمي يعمل على النحو الأمثل.

6. تعزيز الطاقة

توفر الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية الموجودة في عصير الجزر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يتطلعون إلى استبدال مشروبات الصباح السكرية والكافيين ببديل أكثر صحة.

7. الترطيب

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا للصحة العامة، ويساهم عصير الجزر في تناول السوائل يوميًا، يدعم الترطيب المناسب وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الدورة الدموية والهضم وتنظيم درجة الحرارة.