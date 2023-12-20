وزيرة البيئة: ضم 5 منشآت صناعية بالقاهرة للشبكة القومية لرصد الانبعاثات

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك عدد من المنشآت الصناعية تم رصدها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية، للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة، وأن عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها فى نطاق محافظة القاهرة يصل عددها حوالى 5 منشآت تضم حوالى 35 مدخنة، أما محافظة أسيوط فتم رصد 6 منشآت لها حوالى 42 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنه يصل عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية حوالى 94 منشأة تضم 469 مدخنة، حيث إن عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء وصل عددها لحوالى 121 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء يتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال المنظومة داخل جهاز شئون البيئة، إضافة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات المتابعة والمراقبة إلكترونيا، بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة فى محافظات مصر، من خلال الشبكة القومية للرصد، كما تلجأ وزارة البيئة إلى عدة طرق لتقييم العمليات الصناعية داخل المنشآت، لمعرفة مدى توافقها بيئيا، وإمكانية دخولها تحت مظلة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى من عدمه.