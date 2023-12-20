مدير مهرجان التحطيب بالأقصر يكشف أسباب إقامته بأرض الفراعنة.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الفنان أحمد الشافعى مدير المهرجان القومى للتحطيب فى دورته الـ13 بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وأسباب إقامة المهرجان فى قلب الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة وداخل ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وذلك لترابط اللعبة بالتاريخ الفرعونى ووجودها على جدران المعابد القديمة.

وأكد مدير المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المهرجان يتم إقامته للعام الـ13 على التوالى فى الأقصر للتأكيد على أن الأقصر مهد التاريخ الفرعونى، حيث أنه تم العثور على جداريات مقابر بنى حسن بالمنيا على رسومات للعبة التحطيب خلال الاحتفالات المصرية القديمة، ولذلك تقرر عقده بالأقصر لأنها المدينة الأبرز فى التاريخ المصرى القديم وتواجد المهرجان بساحة أبو الحجاج وخلفه معبد الأقصر خير دلالة على الربط بين الفراعنة والصعايدة.

فيما قدم الفنان أحمد الشافعى مدير المهرجان، شكره لوزارة الثقافة والهيئة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التى توارثوها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهى بنى سويف، المنيا، ملوى، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبى، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث أنه من المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءا من الغد الثلاثاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا فى السادسة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان فى 20 ديسمبر الحالي.



أحمد-الشافعى-مدير-المهرجان-القومى-للتحطيب



التجهيز-للعروض-فى-المهرجان-القومى-للتحطيب



كبار-لاعبى-التحطيب-يشاركون-فى-المهرجان-القومى-بالأقصر