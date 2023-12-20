اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لو جالك إمساك.. متى تحتاج للذهاب إلى الطبيب؟

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:00 م
لو جالك إمساك.. متى تحتاج للذهاب إلى الطبيب؟ الإمساك
كتبت فاطمة خليل

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قال الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، أن الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة، لكن فى بعض الأحيان يحتاج للذهاب إلى الطبيب لعلاجه فى بعض الحالات.
 
وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإمساك الخفيف يمكن علاجه بسهولة من خلال الملينات وشرب السوائل وخاصة الماء بكثرة والأطعمة الغنية بالألياف التى تساعد فى تليين البراز مثل: الخضراوات والفواكه، وتجنب الأطعمة المصنعة والسريعة والعصائر التى تحتوى على نسبة عالية من السكر وممارسة الرياضة والنشاط البدني علاوة على تناول الأطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك مثل: الزبادي واللبن الرايب.
 
وأشار الدكتور علاء نعيم إلى ضرورة الذهاب للطبيب فى حالة الإمساك المزمن الذى يستمر لفترة طويلة، لأنه قد يسبب مشاكل صحية فى حالة عدم علاجه.
 
وتابع قائلا إن من أعراض الإمساك المزمن إنه يستمر فترة طويلة ويسبب انتفاخا في البطن وألما شديدا أثناء عملية الإخراج، وظهور دم في البراز مع تغير لونه وحجمه  وصلابة البراز لدرجة يصعب معها تمريره وفقدان الوزن.
 
وعن مخاطر التأخير في علاج الإمساك المزمن قال الدكتور علاء نعيم أن مضاعفاته تصل للإصابة بالبواسير أو حدوث الشق الشرجي، أو انحشاء البراز وتراكمه في الأمعاء، أو هبوط المستقيم.، لذا من الضروري الذهاب لزيارة الطبيب واكتشاف الأسباب التى تؤدى للامساك المزمن وعلاجها فى أقرب وقت ممكن تجنبا لحدوث مضاعفات خطيرة.
 






علاج الإمساك

الإمساك المزمن

الامساك

علاج الإمساك المزمن




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