اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالجيزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:46 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالجيزة أموال ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
 
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه).
 
 






غسل أموال

الاخليه

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