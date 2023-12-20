اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 06:29 ص
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قطع المياه عن بعض القرى بمركز دكرنس لمدة 7 ساعات اليوم.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 05:00 ص
قطع المياه عن بعض القرى بمركز دكرنس لمدة 7 ساعات اليوم.. اعرف التفاصيل انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التالية: (الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة).

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسى (عرب زيدان - ميت فارس) قطر 630 مم بولى ايثلين.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

 







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