اليوم السابع
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غرفة الطباعة توقع خطاب نوايا لتأهيل الشباب للعمل بشركات القطاع

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:56 ص
غرفة الطباعة توقع خطاب نوايا لتأهيل الشباب للعمل بشركات القطاع جانب من التوقيع
كتب إسلام سعيد

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وقعت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات خطاب نوايا مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر (EFE-Egypt) والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، ومجموعة يوسف علام (YAG) بهدف تدريب عشرات الطلاب على فتون الطباعة المختلفة داخل المطابع وشركات الطباعة.
 
وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، إن مشروع التدريب هدفه الرئيسي هو تأهيل خريجي التعليم الفني للعمل في المطابع وشركات الطباعة المختلفة ويشمل التدريب 8 محاضرات للمهارات الشخصية بخلاف التدريب الفني لمدة 3 أشهر متواصلة.
 
وكشف المهندس نديم إلياس، أن التدريب سيكون برعاية غرفة الطباعة والتغليف وبداخل أكاديمية علام علي يد أمهر المدربين المتخصصين في تقنيات الطباعة والتغليف بهدف تخريج فنين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف وفق أحدث التقنيات الجديدة.
 
وأعلن رئيس غرفة الطباعة، أن كافة الخريجين المؤهلين من هذا التدريب سيتم توظيفهم في المطابع والشركات المختلفة برعاية وتنسيق ومتابعة من غرفة صناعة الطباعة وبمرتبات تتوافق مع مهاراتهم.






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