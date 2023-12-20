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طريقة احتساب أسعار سبائك الذهب فى مصر مضاف عليها المصنعية والرسوم

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:00 م
طريقة احتساب أسعار سبائك الذهب فى مصر مضاف عليها المصنعية والرسوم سبائك الذهب
كتب - إسلام سعيد

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السبائك في مصر بتكون عيار 24 وتدأ من نص جرام حتى 1 كيلو جرام من الذهب ومدون عليها 999.9 وهذا الرقم يعني أن هذا ذهب خالص بدون شوائب.
 
طريقة احتساب سعر السبيكة بالمصنعية والرسوم بشكل مبسط.. بتعرف سعر الذهب عيار 24 في الساعة اللى هتنفذ فيها الشراء وبتضيف عليها المصنعية والتي تتروح بين 55 إلى 60 جنيها في الأوزان القليلة وتضرب الناتج في الوزن اللى انت هتشترية .. 
 
مثل للتوضيح لو هتشتري سبيكة 5 جرام .. وسعر الذهب عيار 24 هو 3400 جنيها.. نعرف أن سعر مصنعية الجرام في السبيكة دي بيكون 60 جنيه .. يبقي العملية الحسابية واضحة 3400 آلاف + 60 جنيه يبقي الحساب 3460 ونضرب الرقم دا في الوزن 5 اللي هو وزن السبيكة اللي هتشتريها يبقي السعر النهائي شامل المصنعية 17300جنيه.
 
 
وفيما يلي بيان بمصنعيات السبائك:
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها نص جرام بلغت تقريبا 100 جنيهًا
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.
 مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.
مصنعية سبيكة 50 جرام بيكون 65 جنيها 
مصنعية سبيكة 100 جرام بيكون 55.5 جنيها
مصنعية سبيكة 250 تسجل 27.20 جنيها 
مصنعية 500 جرام 26.20 جنيها
الكيلوم ذهب مصنعية الجرام 25 جنيها فقط .






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