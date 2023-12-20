اليوم السابع
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ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:14 م
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.
 
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ (175 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.






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