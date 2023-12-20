ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.