اليوم السابع
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رويترز: تأجيل التصويت فى مجلس الأمن على مشروع قرار زيادة المساعدات لغزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:27 م
رويترز: تأجيل التصويت فى مجلس الأمن على مشروع قرار زيادة المساعدات لغزة مجلس الأمن -أرشيفية
رامى محيى الدين

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أفادت وكالة الأنباء رويترز بتأجيل التصويت فى مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة ليوم آخر حتى غدا الخميس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







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