اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الاحتلال: سنظل نقتل ونقصف حزب الله ولن نجعلهم بالقرب من حدودنا

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 08:38 م
جيش الاحتلال: سنظل نقتل ونقصف حزب الله ولن نجعلهم بالقرب من حدودنا متحدث جيش الاحتلال
رامى محيى الدين

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجارى في مؤتمر صحفى اننا مستمرون في العملية البرية على قطاع غزة وإعادة المخطوفين هدف من اهداف الحرب ومهمة عليا، واعطينا تعليمات للتفتيش عن المخطوفين.

وأضاف: قصفنا عدة أهداف لحزب الله في لبنان وحزب الله يتواجد بالقرب من الحدود ونحن لن نسمح بتهديد الحدود وسنظل نقصف ونقتل وسيجر حزب الله لبنان إلى الحرب ولن نجعلهم يظلون بالقرب من الحدود .

وتابع: ندعو إلى تعويض المقاتلين من قوات الاحتياط وستخرج قوات من مرة إلى أخرى للانتعاش والعودة مرة أخرى إلى غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







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