المفتى يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على توليه مقاليد الحكم بالكويت

كتب لؤى على

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الديار المصرية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأحرِّ التهاني والتبريكات إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تولِّيه مقاليد الحكم فى دولة الكويت الشقيقة.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، الذي أصدره اليوم الأربعاء، بمناسبة تأدية أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، أميرًا للبلاد: "إن العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي مصر ودولة الكويت الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني"، مؤكدًا أن هذه المناسبة السامية تعدُّ حدثًا تاريخيًّا يعكس روح الوفاء والتفاني لخدمة الوطن والشعب الكويتي، متمنيًا مستقبلًا واعدًا تحت قيادته الرشيدة، يستكمل فيها مسيرة الأمير الراحل المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيَّب الله ثراه، الحافلة بالمواقف الإنسانية والرؤية الحكيمة لرفعة دولة الكويت.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل، أن يوفِّق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في مسيرته لتحقيق طموح الشعب الكويتي الكريم، وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء، ويُنعم على جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.