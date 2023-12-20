وأوضح الرئيس الصيني -خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الحكومتين والهيئتين التشريعيتين والأحزاب السياسية والمحليات في البلدين أجرت تبادلات متعمقة، لافتا إلى أن التعاون العملي في مختلف المجالات حقق تطورا قويا ومطردا.

وأشار أنه في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجارى، حققت التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا هدف حجم التجارة السنوي البالغ 200 مليار دولار أمريكي الذي حدده رئيسا الدولتين، ما يظهر قوة كبيرة وآفاقا واسعة للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

وأضاف إن الصين تدعم الشعب الروسي في اتخاذ طريق التنمية الذي يختاره، معربا عن أمله في اعتبار الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا العام المقبل نقطة انطلاق جديدة لمواصلة تعزيز التأثيرات الإيجابية للعلاقات السياسية رفيعة المستوى والمضي قدما معًا في عملية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النهضة الوطنية على نحو شامل.