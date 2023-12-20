التفاصيل الكاملة لمعاينة حريق محل ملابس وسط البلد

حريق محل ملابس وسط البلد.. انتهت معاينة لحريق محل ملابس بوسط البلد لكشف ملابسات الواقعة بالكامل وحصر الخسائر الناجمة عنه بعدما التهمت النيران الطابق العلوى فوق الأرضى لعقار مكون من 10 طوابق ومنع امتداد النيران لباقى أجزاء العقار.

وكانت معاينة حريق محل وسط البلد، أظهرت أن النيران التهمت محل ملابس وأحذية بطابق علوى بعد الأرضى بالعقار رقم 16أ فى شارع 26 يوليو بحى الأزبكية والمكون من أرضى و10 طوابق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية إخماد واطفاء الحريق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أن رجال الإطفاء قاموا بعملية التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان وتمت السيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء، فيما لم ينتج عن الحريق أى خسائر بالأرواح فضلا عنه تم رفع المخلفات الناتجة عن الحريق وإزالة المياه الراكدة بواسطة الشركة التابعة لحى الأزبكية.

وكانت الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على حريق داخل محل ملابس فى منطقة وسط البلد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.