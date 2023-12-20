معاينة حريق وسط البلد: النيران التهمت محل ملابس وأحذية لعقار من 10 طوابق

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق محل وسط البلد ، أن النيران التهمت محل ملابس وأحذية بطابق علوى بالعقار رقم 16أ فى شارع 26 يوليو ) بنطاق حى الأزبكية مكون من أرضي و10 طوابق ومحلات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية إخماد واطفاء الحريق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أن رجال الإطفاء قاموا بعملية التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان وتمت السيطرة عليه بواسطة سيارات الاطفاء بالحماية المدنية، فيما لم ينتج عن الحريق أى خسائر بالأرواح وقام رجال حى الأزبكية بعمليات رفع المخلفات الناتجة عن الحريق وإزالة المياه الراكدة بواسطة شركة الارتقاء بالحى.

وكان رجال الحماية المدنية ، تمكنوا فى السيطرة على حريق داخل محل ملابس فى منطقة وسط البلد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.