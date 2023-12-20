الاستماع لأقوال شهود العيان فى حريق داخل محل ملابس فى وسط البلد

كتب: عبد الرحمن سيد

تسمتع الجهات المختصة لأقوال شهود العيان حول حريق محل ملابس بمنطقة وسط البلد، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل ولحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

وكان رجال الحماية المدنية ، تمكنوا فى السيطرة على حريق داخل محل ملابس فى منطقة وسط البلد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.