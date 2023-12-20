اليوم السابع
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"ابدأ": نسبة التصنيع المحلى للتكييف وصلت إلى 70% بطاقة 6 ملايين جهاز

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:26 ص
"ابدأ": نسبة التصنيع المحلى للتكييف وصلت إلى 70% بطاقة 6 ملايين جهاز مبادرة ابدأ
كتبت : أمانى سمير

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قال المهندس محمد العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، إن أهم ما تميزت به المبادرة الوطنية "ابدأ" هو تجميع المستثمرين على أهداف واحدة، وليس فى قطاع الأجهزة الكهربائية ولكن فى جميع القطاعات الصناعية.
 
وأوضح "العربى" أن مصنع تطوير إنتاج أجهزة التكييف؛ ينتج سنويا نصف مليون جهاز، ويعمل بالمصنع أكثر من 20 ألف عامل، مشيرا إلى أن نسبة التصنيع المحلي للتكييف وصلت إلى ما يقارب 70%.
 
وأضاف "العربي" أنه في القريب سيتم تصنيع أجهزة وحدات ضاغط الهواء "الكمبروسر"، بطاقة 6 ملايين جهاز، من بينها مليونان لتغطية الاحتياج المحلي و4 ملايين يتم تصديرها، لافتا إلى أن هناك 5 مشروعات أخرى تحت مظلة (ابدأ)، سيتم إطلاقها حتى تصبح مصر مصنعا إقليميا لإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.






المبادرة الوطنية ابدأ

ابدأ

مبادرة ابدأ

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ابدأ الصناعية

محمد العربي

الاجهزة الكهربائية

اجهزة التكييف




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