"ابدأ": تعاون مثمر مع بيكو لإدخال 100 شركة جديدة فى الاقتصاد المصرى..فيديو

كتبت : أماني سمير

قال العضو المنتدب لشركة بيكو للآلات الثقيلة المهندس شهير العيسوي، أن الهدف من التعاون مع مبادرة (ابدأ) هو إدخال 100 شركة في الاقتصاد المصري، بشكل سنوي، وذلك لتوفير فرص عمل وتشغيل المصانع وتوطين صناعة المعدات الثقيلة.

وأضاف إن الشركة تعمل في مجال استيراد وتوكيلات المعدات الثقيلة، وتعاونت مع مبادرة (ابدأ) لتصنيع المعدات وتوطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات في مصر، بمكونات محلية ، فضلا عن توطين الصناعات المغذية والمكملة للصناعة.

وأوضح "العيسوي": أننا لم نكن لنقدم على مثل هذا المشروع دون وجود قاطرة للتنمية والمشروعات العملاقة، التي خلقت طلبا على المعدات؛ يجعل جدوى المشروع ناجحة وإيجابية، لافتا إلى "أن هناك عاملا مهما هو الإمكانات المتاحة ممثلة - على سبيل المثال - في الهيئة العربية للتصنيع التي ساعدتنا في الإنتاج الأول للمعدات في مرحلته الأولى وتحديد المكون المحلي، إلى جانب الاتفاقات الدولية التي نفذتها مصر مع المنطقة العربية والدول الإفريقية، والتي تساعد كثيرا في مرحلة التصدير في المرحلة المقبلة، إضافة إلى جهود الدولة المصرية؛ لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية ورفع ميزان التصدير.

وأضاف أنه تم تطوير فكرة أن يصبح المنتج النهائي معدة مصنعة في مصر، مبينا أنها فكرة رغم بساطتها إلا أنها تمت دراسة تطويرها مع " إبدأ " لكي نصل للنتيجة النهائية بأن تصبح كل معدة وحدة ناتجة من المصنع هي وحدة إنتاجية مستقلة لذلك أصبح شعار الشركة (شركتك مُعدتك).

وأردف العيسوي: لكي تنجح تلك الخطوة، عملنا بالتوازي على توطين الصناعة المصرية، وإيجاد عنصر بشري مؤهل؛ كما تعاونا مع مركز الإنتاج، حيث جرى عقد دورات استمرت ثلاثة أشهر، لستة شباب عن كل محافظة؛ لتدريبهم على الصيانة وتشغيل وقيادة المعدات، وعلم الاقتصاد وعلوم محاسبية وقوانين وتأسيس الشركات، مشيرا إلى أن كل متخرج حصل على شهادات ومعدات تسمح له بممارسة عمله.

وأشار إلى أن العناصر المميزة سيتم تأسيس شركات لهم وتمويلهم لتملك المعدات من المصنع، لافتا إلى أنه سيتم إسناد بعض المشروعات لهم - وذلك بالتعاون مع مبادرة (ابدأ) - حتى تنظم تلك الشركات ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وقال إن الهدف من المبادرة إدخال 100 شركة إلى الاقتصاد الرسمي المصري - سنويا - من أجل توفير فرص عمل وتشغيل المصانع؛ وبذلك يتم تحقيق فكرة تحويل المعدة من معدة مصنعة في مصر إلى وحدة إنتاجية مستقلة داخل الاقتصاد الرسمي.

ووجه العضو المنتدب لشركة بيكو، الشكر إلى الرئيس السيسي على رعايته العديد من المبادرات التي من بينها مبادرة (ابدأ) كما شكر القائمين على تلك المبادرة.

يذكر أن شركة " بيكو " تعمل في مجالات توكيلات المعدات الثقيلة والمولدات وضواغط الهواء منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال استيراد المعدات وإجراء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار .

كشف عن إقامة دورتين للتدريب فى كل محافظة بهدف تشغيل وقيادة المعدات، منوها بتسليم المتميزين تمويلا بتملك المعدات.

تهدف مبادرة "معدتك شركتك " المبادرة الخاصة بالتدريب الفني التخصصي لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية " ابدأ "

كما تحرص المبادرة علي تقديم التدريبات الخاصة بقيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين

وعن أهم الحوافز التي سيحصل عليها المتدربين فهي كالآتي:

أولا: جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي) .

ثانيا: يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح علي شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ثالثا: الحصول علي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

رابعا: فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

خامسا: يحصل المتدربون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.